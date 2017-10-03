У Києві сьогодні без опадів, вдень до +12°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 жовтня у столиці без опадів, вдень до +12°.

Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +10°. Вітер східний та південно-східний, до 6.1 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:00, а зайде у 18:32.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня в Україні практично без опадів, на заході до +16°.

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