В Україні очікуються заморозки 4 жовтня

09:30, 3 жовтня 2017
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Вночі 4 жовтня у багатьох регіонах України очікуються заморозки.

В Україні очікуються заморозки / Фото УНІАН
В Україні очікуються заморозки / Фото УНІАН

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +12°

"Вночі 4 жовтня в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня до більшості областей України прийде потепління, практично кожен день будуть йти дощі. Зокрема, у вівторок, 3 жовтня, на заході України пройдуть дощі. У західних областях до +18°, в інших регіонах - +11°...+16°.

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