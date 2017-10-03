На півночі Мексики у результаті повені загинули дві людини

10:33, 3 жовтня 2017
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Не менше двох осіб, включаючи дитину, загинули в результаті повеней на півночі Мексики.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Загалом постраждало 18 тисяч жителів штату Тамауліпас, передає "РИА Новости" з посиланням на міністерство військово-морського флоту Мексики.

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Через стихію в штаті евакуювали понад 330 осіб. Найбільше постраждало місто Альтаміра, де рівень опадів досяг 245 міліметрів.

Нагадаємо, у результаті сильних дощів в Уганді загинули не менше 15 осіб.

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