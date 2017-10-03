На півночі Мексики у результаті повені загинули дві людини
Не менше двох осіб, включаючи дитину, загинули в результаті повеней на півночі Мексики.
Загалом постраждало 18 тисяч жителів штату Тамауліпас, передає "РИА Новости" з посиланням на міністерство військово-морського флоту Мексики.
У Китаї в результаті сильних дощів загинули вісім осіб
Через стихію в штаті евакуювали понад 330 осіб. Найбільше постраждало місто Альтаміра, де рівень опадів досяг 245 міліметрів.
Нагадаємо, у результаті сильних дощів в Уганді загинули не менше 15 осіб.
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