Індійський штат Ассам постраждав від повені (відео)

11:42, 3 жовтня 2017
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Понад 78 тисяч осіб постраждали в результаті повені в індійському штаті Ассам.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Водою затопило великі площі землі, постраждали також близько 16 тисяч тварин, повідомляє NDTV.

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Причиною повеней стали дощі, які накрили весь штат. Загалом постраждали близько 86 сіл у семи округах, найбільші руйнування припали на район Гоалпара, де повінь торкнулася понад 41 тис. осіб.

Через стихію місцева влада евакуювала 9994 людини до притулків.

Нагадаємо, не менше двох осіб, включаючи дитину, загинули в результаті повеней на півночі Мексики.

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