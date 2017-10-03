До Києва йдуть дощі - синоптик

12:29, 3 жовтня 2017
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Завтра, 4 жовтня, у столиці пройде дощ.

У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info
У Києві завтра пройде дощ / tivasyk.info

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві сьогодні без опадів, вдень до +12°

"А вже завтра дощі дійдуть до Києва.

Взагалі, завтра, 4 жовтня, дощі пройдуть у західних областях, північних, у Вінницькій та Кіровоградській, а надвечір дійде вологе повітря до Черкащини та Полтавщини", - написала вона.

За інформацією Діденко, 4 жовтня на сході та півдні України буде сухо, вночі тут очікуються заморозки.

Нагадаємо, 3 жовтня в Україні практично без опадів, на заході до +16°.

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