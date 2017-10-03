Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України

13:34, 3 жовтня 2017
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Протягом найближчих днів в окремих регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

В окремих регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС
В окремих регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, 4-6 жовтня у східних, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Раніше повідомлялося, що вночі 4 жовтня в східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°.

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