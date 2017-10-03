Вулкан Аоба у Вануату викидає лаву на висоту до 100 метрів (відео)

14:35, 3 жовтня 2017
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На острові Оба (Вануату) продовжує вивергатися вулкан Аоба.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Зараз вулкан викидає лаву на висоту 50-100 м кожні 8-10 с. Все населення Оба евакуюють на сусідні острови.

На Балі через загрозу виверження вулкана евакуювали 135 тисяч осіб

У країні введено надзвичайний стан, повідомляє STORMnews.

За даними місцевої влади, евакуаційні пункти вже переповнені, а число жителів виявилося більшим, ніж вважалося раніше. Існують складнощі з постачанням до людей продовольства і води.

Нагадаємо, на індонезійському острові Балі через активність вулкана Агунг евакуювали майже 150 тисяч осіб.

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