У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9

15:48, 3 жовтня 2017
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У вівторок, 3 жовтня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9.

У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
У Мексиці стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 66 км на південний захід від Трес Пікоса. Осередок землетрусу залягав на глибині 62,3 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв землетрусу в Мексиці, що стався 19 вересня, збільшилося до 360 осіб. Після землетрусу магнітудою 8,2 відбулося понад 5 тисяч афтершоків.

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