Завтра половину України накриють дощі, на півдні вдень до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

У багатьох областях завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

Читайте також У Києві сьогодні без опадів, вдень до +12°

На заході України пройдуть дощі. Вдень до +16°.

У північних областях зливи. Температура до +10°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +17°.

За народним прогнозом, 4 жовтня, Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер на холодну зиму.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.