У Києві завтра пройде дощ, температура до +10°

17:00, 3 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 жовтня, у столиці пройде дощ, удень до +10°.

У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com
У Києві завтра пройде дощ / lifekiev.com

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°. Вітер південний і південно-західний, до 5.8 м/с.

В Україні сьогодні буде прохолодно, на заході пройдуть дощі (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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