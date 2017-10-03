У Києві завтра пройде дощ, температура до +10°
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 жовтня, у столиці пройде дощ, удень до +10°.
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°. Вітер південний і південно-західний, до 5.8 м/с.
В Україні сьогодні буде прохолодно, на заході пройдуть дощі (карта)
Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде в 18:30.
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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