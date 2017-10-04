В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

08:00, 4 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні місцями пройдуть дощі / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +15°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України

На заході України пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +16°.

У північних областях зливи. Температура до +10°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вдень до +17°.

Прогноз на 4 жовтня / УНІАН
Прогноз на 4 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 жовтня, Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер на холодну зиму.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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