У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +10°

08:30, 4 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня у столиці пройде дощ, удень до +10°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°. Вітер східний та південно-західний, до 5.8 м/с.

Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку в окремих регіонах України

Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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