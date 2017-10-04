У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +10°

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня у столиці пройде дощ, удень до +10°.

У Києві сьогодні пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°. Вітер східний та південно-західний, до 5.8 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

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