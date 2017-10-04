У Києві оголосили штормове попередження

Сьогодні, 4 жовтня, у столиці очікується сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"Вночі 4 жовтня у Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°. Зокрема, у Києві очікується злива, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°.