У Києві оголосили штормове попередження

09:30, 4 жовтня 2017
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Сьогодні, 4 жовтня, у столиці очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Найближчими днями в окремих областях України утримається найвищий рівень пожежної небезпеки

"Вночі 4 жовтня у Києві пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°. Зокрема, у Києві очікується злива, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +9°.

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