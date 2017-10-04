Кількість жертв урагану "Марія" в Пуерто-Ріко зросла до 34

Жертвами урагану "Марія" в Пуерто-Ріко стали 34 людини.

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Про це повідомив представник губернатора держави Рікардо Розелло, передає Reuters.

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Оновлені дані стали відомі через кілька годин після візиту на острів президента США Дональда Трампа. Тоді повідомлялося про 16 загиблих.

Раніше повідомлялося, що "Марія" став другим великим ураганом, який вдарив по Карибам у вересні, а також став найсильнішим штормом за останні 90 років в історії Пуерто-Ріко.