В окремих областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека

11:31, 4 жовтня 2017
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Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС
У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура вдень до +10°

"4-6 жовтня у східних, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

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