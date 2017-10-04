В окремих областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека

Протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

У багатьох регіонах України зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"4-6 жовтня у східних, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 4 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.