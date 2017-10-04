Балі готується до виверження вулкану

На індонезійському острові Балі готуються до виверження вулкану Агунг.

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Евакуація на острові почалася 22 вересня і торкнулася майже 100 тисяч осіб, повідомляє Euronews.

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Точний час виверження Агунга вчені передбачити не можуть. Тим часом місцеві жителі вже починають повертатися до своїх будинків, але відсутність туристів сильно обмежиила їхні доходи.

Останній раз вулкан Агунг вивергався у 1963-1964 роках. Тоді загинули кілька сотень людей.

Нагадаємо, на острові Оба (Вануату) продовжує вивергатися вулкан Аоба. Зараз вулкан викидає лаву на висоту 50-100 м кожні 8-10 с.