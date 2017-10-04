Зливи затопили індійське місто Хайдарабад (відео)

Сильні дощі знищили посіви, зруйнували будівлі в індійському місті Хайдарабад.

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Потужна злива паралізувала рух транспорту у місті на 5 годин, 7 осіб загинули через блискавки і ДТП, до яких призвів дощ, повідомляє Hindustan Times.

No this is not boat ride on waterway #NotVenice; said to be city road after #HyderabadRains pic.twitter.com/i1KL6W1wKP — Uma Sudhir (@umasudhir) October 2, 2017

When you get your own swimming pool, that too just outside your door. #HyderabadRains pic.twitter.com/wux49lnc2c — Aashish (@Ashi_IndiaToday) October 2, 2017

Нагадаємо, понад 78 тисяч осіб постраждали в результаті повені в індійському штаті Ассам.