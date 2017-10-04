Зливи затопили індійське місто Хайдарабад (відео)

13:34, 4 жовтня 2017
613
0

Сильні дощі знищили посіви, зруйнували будівлі в індійському місті Хайдарабад.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Потужна злива паралізувала рух транспорту у місті на 5 годин, 7 осіб загинули через блискавки і ДТП, до яких призвів дощ, повідомляє Hindustan Times.

Нагадаємо, понад 78 тисяч осіб постраждали в результаті повені в індійському штаті Ассам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео) В Індонезії під час шторму затонув туристичний пором (відео)
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж) Повені в Індії: 23 загиблих, понад 500 тисяч постраждали (фоторепортаж)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин