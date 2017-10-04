Сьогодні, 4 жовтня, на сході України очікуються заморозки.

На сході України очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

Читайте також В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

"4 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.