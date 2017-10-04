На сході України очікуються заморозки

14:31, 4 жовтня 2017
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Сьогодні, 4 жовтня, на сході України очікуються заморозки.

На сході України очікуються заморозки / getbg.net
На сході України очікуються заморозки / getbg.net

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"4 жовтня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту та подекуди у повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом найближчих днів у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

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