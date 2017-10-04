У канадській провінції Саскачеван випало понад півметра снігу

15:45, 4 жовтня 2017
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На півдні провінції Саскачеван (Канада) 3 жовтня випало понад 50 см снігу.

Снігопад в Канаді / twitter.com @ChristyCBC
Снігопад в Канаді / twitter.com @ChristyCBC

На півдні провінції одночасно пройшли дощі і сніг, які супроводжувалися грозами та сильним вітром, повідомляє CBC News.

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Одним з найбільш постраждалих від снігу містом став Сайпресс-Хілс. В інших районах провінції пройшли сильні дощі.

Нагадаємо, у кінці серпня на північ Китаю прийшов перший у цьому сезоні сніг – майже на два місяці раніше, ніж його чекали.

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