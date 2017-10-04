Майже всю Україну завтра накриють дощі, на півдні температура до +20° (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 жовтня, у більшості областей України пройдуть дощі, на півдні до +20°.

В Україні завтра пройдуть дощі / УНІАН

На сході зливи, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

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На заході України в четвер пройдуть дощі. Вдень до +17°.

У північних областях зливи. Температура до +15°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +18°.

За народним прогнозом, 5 жовтня – Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

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