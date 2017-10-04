Завтра у Києві пройде дощ, вдень до +15°

17:00, 4 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

Сонце в столиці зійде у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 жовтня в більшості областей України пройдуть дощі, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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