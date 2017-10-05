В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

08:02, 5 жовтня 2017
753
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

В Україні сьогодні дощитиме / tivasyk.info
В Україні сьогодні дощитиме / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

У канадській провінції Саскачеван випало понад півметра снігу

На заході України у четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +17°.

У північних областях зливи. Температура до +15°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +17°.

Прогноз на 5 жовтня / УНІАН
Прогноз на 5 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 жовтня – Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз) В Україні завтра місцями пройдуть дощі, на півдні спека до +34° (відеопрогноз)
В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео) В Україну прийшли справжні тропіки: синоптики спрогнозували спекотне і багате на катаклізми літо (відео)
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні 19-22 червня
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин