В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

В Україні сьогодні дощитиме / tivasyk.info

На сході пройдуть дощі, температура вдень до +14°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +20°.

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На заході України у четвер пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +17°.

У північних областях зливи. Температура до +15°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +17°.

Прогноз на 5 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 жовтня – Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

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