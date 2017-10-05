Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +15°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

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Сонце в столиці зійшло у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

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