Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +15°

08:30, 5 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня у столиці пройде дощ, вдень до +15°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 6,2 м/с.

У канадській провінції Саскачеван випало понад півметра снігу

Сонце в столиці зійшло у 07:03, а зайде у 18:28.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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