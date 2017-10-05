На заході України оголосили штормове попередження

Сьогодні, 5 жовтня, у західних областях очікується сильний вітер.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

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Так, 5 жовтня вдень у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пориви вітру 17-22 м/с.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +20°.