На заході України оголосили штормове попередження

09:31, 5 жовтня 2017
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Сьогодні, 5 жовтня, у західних областях очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Сьогодні в Києві весь день буде йти дощ, температура до +15°

Так, 5 жовтня вдень у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пориви вітру 17-22 м/с.

Нагадаємо, 5 жовтня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні температура до +20°.

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