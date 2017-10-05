Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 369 осіб
У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.
Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони Мексики Луїс Феліпе Пуенте.
Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7
"Усього 369 загиблих в результаті землетрусу 19 вересня. У Мехіко загинули 228 осіб, у штаті Морелос - 74, у Пуеблі - 45, у штаті Мехіко - 15, в Герреро - шість, в Оахаці - один", - написав Пуенте.
⚡️ #Actualización TOTAL 369 fallecidos por #Sismo 19/09/17#CDMX: 228 #Morelos: 74#Puebla: 45#Edoméx: 15#Guerrero: 6#Oaxaca: 1— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) October 4, 2017
Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9.
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