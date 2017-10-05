Число жертв землетрусу в Мексиці зросло до 369 осіб

10:33, 5 жовтня 2017
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У результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це в Twitter повідомив національний координатор сил цивільної оборони Мексики Луїс Феліпе Пуенте.

Біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 4,7

"Усього 369 загиблих в результаті землетрусу 19 вересня. У Мехіко загинули 228 осіб, у штаті Морелос - 74, у Пуеблі - 45, у штаті Мехіко - 15, в Герреро - шість, в Оахаці - один", - написав Пуенте.

Нагадаємо, у вівторок, 3 жовтня, в Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9.

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