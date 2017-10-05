Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Протягом 4-6 жовтня на сході України очікується пожежна небезпека.

На сході збергігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

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"4-6 жовтня у східних, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня вдень у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пориви вітру 17-22 м/с.