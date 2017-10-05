Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:31, 5 жовтня 2017
238
0

Протягом 4-6 жовтня на сході України очікується пожежна небезпека.

На сході збергігаєтсья пожежна небезпека / ДСНС
На сході збергігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на півдні до +20° (карта)

"4-6 жовтня у східних, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 жовтня вдень у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пориви вітру 17-22 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео) Затоплені авто і вирви замість доріг: кілька американських штатів накрили повені (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках Укргідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на річках
В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото) В американському штаті Мічиган оголошено режим стихійного лиха через повені, є загиблий (фото)
У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео) У Луцьку пронісся ураган: місто затопило і засипало градом (відео)
У Києві сьогодні ясно, температура до +30° У Києві сьогодні ясно, температура до +30°
В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта) В Україні сьогодні без опадів, спека до +32° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 26 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
79 %
751 мм
4.6 м/с
71 %
Стрічка новин