У результаті сходу зсуву на північному заході Китаю загинули три людини
У результаті сходу зсуву в китайській провінції Шеньсі загинули три людини.
Зсув стався вранці 4 жовтня, у результаті під завалами опинилися чотири члени однієї сім'ї, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.
На південному заході Китаї зійшов зсув, три людини загинули
За попередніми даними, обсяг зсуву склав близько 3,5 тис. кубометрів. 137 осіб, які проживають біля підніжжя гори, були евакуйовані в екстреному порядку. Ведуться активні пошуки останнього потерпілого.
Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.
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