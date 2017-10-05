У результаті сходу зсуву на північному заході Китаю загинули три людини

У результаті сходу зсуву в китайській провінції Шеньсі загинули три людини.

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Зсув стався вранці 4 жовтня, у результаті під завалами опинилися чотири члени однієї сім'ї, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву адміністрацію.

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За попередніми даними, обсяг зсуву склав близько 3,5 тис. кубометрів. 137 осіб, які проживають біля підніжжя гори, були евакуйовані в екстреному порядку. Ведуться активні пошуки останнього потерпілого.

Нагадаємо, щонайменше п'ять осіб загинули в результаті зсувів в індійському штаті Сіккім.