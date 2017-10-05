Гідрометцентр попереджає про потужний вітер в Україні 6 жовтня

Завтра, 6 жовтня, у більшості областей України очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Так, увечері 5 жовтня та вночі 6 жовтня у західних областях очікується посилення швидкості вітру до критеріїв стихійного явища - 25-30 м/с. Протягом 6 жовтня у північних та центральних областях посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, у південних та східних областях - 15-20 м/с.

Нагадаємо, протягом 4-6 жовтня на сході України очікується пожежна небезпека.