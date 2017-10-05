У Мехіко припинено пошук тіл загиблих під час землетрусу

14:36, 5 жовтня 2017
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Пошук тіл загиблих під час землетрусу 19 вересня в Мехіко припинений.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив мер столиці Мексики Мігель Анхель Мансера в інтерв'ю місцевому телебаченню.

У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9

За останніми даними, у столиці Мексики в результаті землетрусу загинуло 228 осіб.

"Закінчився пошук тіл у місті Мехіко, у нас більше немає жодного зниклого безвісти, ми продовжуємо розбір завалів, але вже не з метою пошуку людей", - цитує Мансеру "РИА Новости".

Він також додав, що з-під уламків були врятовані 69 осіб, 16 з яких залишаються у лікарнях, причому троє у важкому стані.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.

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