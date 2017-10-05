У Мехіко припинено пошук тіл загиблих під час землетрусу
Пошук тіл загиблих під час землетрусу 19 вересня в Мехіко припинений.
Про це повідомив мер столиці Мексики Мігель Анхель Мансера в інтерв'ю місцевому телебаченню.
У Мексиці стався землетрус магнітудою 4,9
За останніми даними, у столиці Мексики в результаті землетрусу загинуло 228 осіб.
"Закінчився пошук тіл у місті Мехіко, у нас більше немає жодного зниклого безвісти, ми продовжуємо розбір завалів, але вже не з метою пошуку людей", - цитує Мансеру "РИА Новости".
Він також додав, що з-під уламків були врятовані 69 осіб, 16 з яких залишаються у лікарнях, причому троє у важкому стані.
Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.
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