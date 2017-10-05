У Чилі стався потужний землетрус

У четвер, 5 жовтня, e Чилі стався землетрус магнітудою 5,4.

У Чилі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 37 км на схід від населеного пункту Калама. Осередок землетрусу залягав на глибині 112,9 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Мексиці загинули 369 осіб.