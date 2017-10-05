В Україні завтра практично без опадів, у багатьох областях потепліє (відеопрогноз)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 жовтня у більшості областей України без опадів, у центрі до +24°.

Завтра в більшості регіонів без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

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На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень до +14°.

У північних областях практично без опадів. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура вдень до +24°.

За народним прогнозом, 6 жовтня - Інокентія, Зачаття св. Івана Хрестителя. За спостереженнями, саме з сьогоднішнього дня починається справжня холодна осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то скоро зима. Але якщо лист з берези не впав, то сніг ляже пізно.

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