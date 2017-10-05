У Києві завтра без опадів, вдень до +12°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, у столиці без опадів, вдень до +12°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 9.2 м/с.

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Сонце в столиці зійде у 07:05, а зайде у 18:26.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня в більшості областей України без опадів, у центрі до +24°.

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