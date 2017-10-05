До України йде ураган: на Львівщині готуються до циклону із зливами та сильним вітром

У восьми областях західної України сьогодні ввечері синоптики прогнозують збільшення швидкості вітру до 30 метрів на секунду.

У Львові поки що лише дощить, вітер не відчувається / фото УНІАН

Оперативні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій через негоду переводять на посилений режим чергування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечеткін повідомив під час позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

“Для протидії загрозам, пов’язаним з ускладненням погодних умов, оперативні групи на місцях Державної служби з надзвичайних ситуацій переведені в посилений режим чергування”, - сказав він.

Читайте також Гідрометцентр попереджає про потужний вітер в Україні 6 жовтня

Тим часом у Львові поки що лише дощить, вітер не відчувається. Однак вже за кілька годин у місті очікують циклон зі зливами та сильним вітром. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Рятувальники попереджають, що він сунеться зі сторони Європи надзвичайно швидко. За прогнозами, пориви вітру сягатимуть до 30 метрів на секунду, а це вже вважається вітром ураганним. В області на два дні оголосили штормове попередження.

"Проводиться в готовність техніка підвищеної прохідності. Також приводиться в порядок додаткові електростанції, щоб можна було заживити населені пункти або об’єкти, які будуть без світла", - говорить керівник прес-служби ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

"Попереджені чергові служби, служби, об’єкти комунальної сфери. Я би радив прибрати з балконів зайві речі, утримуватися від перебування на вулиці. Метеозалежним – уникати фізичних навантажень, спокій", - радить начальник управління оперативно-чергової служби оповіщення та зв'язку департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА Микола Сень.

Людей просять бути пильними - не ходити під лініями електропередач та не залишати свої авто під старими деревами.

Як повідомляв УНІАН, гідрометцентр попередив про дуже сильний вітер у 8 західних областях - 25-30 м/с.

За даними синоптиків, ввечері 5 жовтня та вночі 6 жовтня у Волинській, Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікується посилення швидкості вітру до критеріїв стихійного явища - 25-30 м/с.

6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру 19-24 м/с, у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській та Донецькій областях 15-20 м/с.

Директор гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що можливими наслідками насування стихійного лиха із заходу України до північних регіонів є загроза життю людей, падіння дерев та масове знеструмлення населених пунктів.