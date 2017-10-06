В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +24° (карта)

08:00, 6 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, у центрі до +24°.

Сьогодні в Україні практично без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні практично без опадів / УНІАН

На сході без опадів, температура вдень до +20°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +23°.

Гідрометцентр попереджає про потужний вітер в Україні 6 жовтня

На заході України в п'ятницю місцями пройдуть дощі. Вдень найтепліше буде в Чернівецькій області - до +14°.

У північних областях без опадів. Температура до +12°. У центрі практично без опадів, температура вдень до +24°.

Прогноз на 6 жовтня / УНІАН
Прогноз на 6 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 жовтня - Інокентія, Зачаття св. Івана Хрестителя. За спостереженнями, саме з сьогоднішнього дня починається справжня холодна осінь. Якщо сьогодні випаде перший сніг, то скоро зима. Але якщо лист з берези не впав, то сніг ляже пізно.

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