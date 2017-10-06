Вночі на Україну обрушилася буря: вітер повалив дерева, майже 200 населених пунктів знеструмлено (фото, відео)

В ніч з 5 на 6 жовтня через складні погодні умови в Україні без світла залишаються 195 населених пунктів.

Вітер пообривав лінії електропередач / Facebook Ігор Зінкевич

В ніч з 5 на 6 жовтня через складні погодні умови в Україні без світла залишаються 195 населених пунктів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зокрема, на Івано-Франківщині – 48, на Львівщині – 44, на Волині – 42, на Рівненщині – 23, на Закарпатті – 18, на Тернопільщині – 17, на Буковині – 3. Зараз бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів.

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На Львівщині вітер повалив дерева та пообривав кабелі електропостачання, пише в Facebook Ігор Зінкевич.

Сьогодні ураган переміститься на Північ і Центр. У більшості регіонів очікуються пориви вітру, а місцями він може перетворитися на справжнє стихійне лихо. Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок. На заході і півночі синоптики прогнозують збільшення швидкості вітру до 30 метрів в секунду.

За таких погодних умов рятувальники радять не виходити з дому, позакривати вікна і тримати напоготові документи, свічки, ліки та їжу-воду на кілька днів. Якщо негода застала вас на вулиці, не стійте під деревами, рекламними щитами або лініями електромереж і не намагайтеся перечекати ураган в машині - це небезпечно.

Як повідомляв УНІАН, оперативні групи Державної служби з надзвичайних ситуацій через негоду перевели на посилений режим чергування.