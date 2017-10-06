Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +12°

08:30, 6 жовтня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 6 жовтня у столиці без опадів, вдень до +12°.

Сьогодні В Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri
Сьогодні в Києві без опадів / panoramio.com, Sensei Yuri

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері - до +10°. Вітер мінливий, до 9.2 м/с.

Гідрометцентр попереджає про потужному вітрі в Україні 6 жовтня

Сонце в столиці зійшло у 07:05, а зайде у 18:26.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 6 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, в центрі до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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