По всій Україні оголосили штормове попередження

09:02, 6 жовтня 2017
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Сьогодні, 6 жовтня, в Україні очікується сильний вітер.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це попереджає Український гідрометцентр.

В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +24° (карта)

"Протягом 6 жовтня у північних та центральних областях посилення швидкості вітру 19-24 м/с, у південних та східних областях 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

В ніч з 5 на 6 жовтня до України прийшов сильний вітер: без світла залишаються 195 населених пунктів. Зокрема, на Івано-Франківщині – 48, на Львівщині – 44, на Волині – 42, на Рівненщині – 23, на Закарпатті – 18, на Тернопільщині – 17, на Буковині – 3. Зараз бригади обленерго відновлюють електропостачання населених пунктів.

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