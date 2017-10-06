Україна готується до руйнівного буревію (відео)
Рятувальники дали поради українцям, як уберегти себе під час буревію.
Украина готовится к разрушительному урагану
Сьогодні у більшості регіонів очікуються пориви вітру, а місцями він може перетворитися на справжнє стихійне лихо.
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На заході та півночі синоптики прогнозують збільшення швидкості вітру до 30 м/c. Рятувальники радять не виходити з дому, позачиняти вікна і тримати напоготові документи, свічки, ліки та їжу, воду на кілька днів.
На вулиці не стійте під деревами, рекламними щитами чи лініями електромереж й не намагайтеся перечекати ураган у машині, це теж небезпечно.
Як повідомляла Погода УНІАН, по всій Україні 6 жовтня оголосили штормове попередження.
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