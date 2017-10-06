Шторм "Нейт" накрив Центральну Америку, загинули понад 20 осіб

Щонайменше 22 людини загинули в результаті тропічного шторму "Нейт", який накрив Нікарагуа і Коста-Рику.

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У Нікарагуа жертвами удару стихії стали 15 осіб, у Коста-Риці семеро загиблих, ще 15 людей вважаються зниклими безвісти, передає ТАСС з посиланням на мексиканський канал Televisa.

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У Нікарагуа скасували заняття в школах, у Коста-Риці ввели режим надзвичайної ситуації, тисячі людей були евакуйовані з постраждалих районів.

За прогнозами, до вечора 6 жовтня "Нейт" досягне території півострова Юкатан, пізніше він може перетворитися на ураган і вдарити по узбережжю США.

Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні без світла залишаються 195 населених пунктів.