Зима наближається: у Карпатах очікується мокрий сніг
Сьогодні, 6 жовтня, у горах Івано-Франківської області очікується мокрий сніг.
Про це повідомляє прес-служба Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
В Україні сьогодні практично без опадів, місцями потепліє до +24° (карта)
"Хмарно з проясненнями, часом дощ, в горах з мокрим снігом. Вітер західний, 25-30 м/с. Температура повітря вночі 5-10º тепла, вдень 10-15º тепла. У високогір’ї Карпат температура повітря вночі 1-6º тепла, вдень 5-10º тепла. По місту температура повітря вночі 6-8º тепла, вдень 12-14º тепла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, по всій Україні оголосили штормове попередження.
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