Погода на вихідні: на заході України очікуються заморозки, на півдні і сході – тепла погода (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройдуть дощі. На заході України очікуються заморозки, а на півдні потеплішає до +28°.
У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +6°, вдень +14°. У неділю дощ, +7°...+10°.
У Львові завтра без опадів, вночі +5°, вдень +11°. У неділю сонячно, +4°...+13°.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +12°
У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +12°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +13°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +4°...+12°. У неділю до +10°, дощ.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +12°. У неділю +6°...+16°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +11°...+17°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, температура повітря +9°...+21°.
У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+25°. У неділю +10°...+28°, злива.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю без опадів, температура до +23°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю температура до +21° хмарно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +11°...+22°, сонячно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +9°. У неділю хмарно, вночі -1°, вдень +11°.
У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі 0°, вдень +14°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +14°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +13°. У неділю температура вдень +14°, сонячно.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+27°... +17°
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Дніпро+31°... +18°
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Донецьк+32°... +14°
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Житомир+29°... +18°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+29°... +20°
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Кіровоград+30°... +17°
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Луганськ+31°... +14°
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Луцьк+26°... +15°
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Львів+25°... +15°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+33°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+26°... +15°
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Сімферополь+30°... +16°
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Суми+27°... +17°
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Тернопіль+26°... +16°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+32°... +17°
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Хмельницький+26°... +16°
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Черкаси+29°... +18°
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Чернігів+30°... +19°
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Чернівці+26°... +19°