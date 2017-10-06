Погода на вихідні: на заході України очікуються заморозки, на півдні і сході – тепла погода (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройдуть дощі. На заході України очікуються заморозки, а на півдні потеплішає до +28°.

У неділю в Україні очікуються дощі / УНІАН

У столиці в суботу без опадів, температура повітря вночі +6°, вдень +14°. У неділю дощ, +7°...+10°.

У Львові завтра без опадів, вночі +5°, вдень +11°. У неділю сонячно, +4°...+13°.

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У Луцьку в суботу вночі +5°, вдень +12°, без опадів. У неділю вночі +4°, вдень +13°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу хмарно, температура повітря +4°...+12°. У неділю до +10°, дощ.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +6°, вдень +12°. У неділю +6°...+16°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +8°, вдень +13°. У неділю +11°...+17°, без опадів.

Прогноз на 7 жовтня / УНІАН

Прогноз на 8 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно. Температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю пройде дощ, температура повітря +9°...+21°.

У Сімферополі завтра без опадів, +14°...+25°. У неділю +10°...+28°, злива.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +10 градусів, удень +19°. У неділю без опадів, температура до +23°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +6°, вдень +13°. У неділю температура до +21° хмарно.

У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +7°, вдень +14°. У неділю +11°...+22°, сонячно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +9°. У неділю хмарно, вночі -1°, вдень +11°.

У Моршині на Львівщині в суботу сонячно, вночі 0°, вдень +14°. У неділю без опадів, вночі 0°, вдень до +14°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +13°. У неділю температура вдень +14°, сонячно.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +16°, у неділю без опадів, температура повітря +1° ...+16°.

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