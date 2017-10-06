На півдні та сході України зберігається пожежна небезпека

Сьогодні, 6 жовтня, у багатьох регіонах України очікується пожежна небезпека 5 класу.

На сході та півдні зберігається пожежна небезпека / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"6 жовтня у Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській, місцями в південних та Дніпропетровській областях надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у суботу в Україні без опадів, у неділю місцями пройдуть дощі. На заході України очікуються заморозки, а на півдні потеплішає до +28°.