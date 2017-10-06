На Волині через негоду вночі було ускладнено рух на трасі Київ-Варшава

У Волинській області внаслідок несприятливих погодних умов минулої ночі було ускладнено рух автотранспорту на трасі Київ-Варшава.

Наслідки негоди на заході України / ДСНС

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Волинській області, протягом ночі до аварійно-рятувальних робіт було залучено більше 40 рятувальників і 12 одиниць техніки.

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Працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Маневичі очистили від повалених дерев ділянку траси Київ-Варшава біля села Троянівка Маневицького району. Загалом рятувальники 16 разів виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема, на розчистку доріг від повалених дерев. У Луцьку на вулиці Ветеранів повалене дерево впало на автомобіль. Ніхто не постраждав.

Як зазначив заступник начальника Управління ДСНС України у Волинській області Віктор Милостивий, в оперативний розрахунок введена резервна техніка, число рятувальників на чергуванні в підрозділах збільшено вдвічі. У зв'язку з погіршенням погодних умов працівники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області переведені на посилений варіант несення служби.

В управлінні освіти Луцької міської ради повідомили, що через сильний вітер на 3 години були знеструмлені три загальноосвітніх навчальних закладів. За словами начальника управління освіти Зіновії Лещенко, незважаючи на відсутність світла і те, що в закладах встановлені електроплити, діти отримали належне харчування.

У компанії "Волиньобленерго" повідомили, що через негоду знеструмлено 47 населених пунктів повністю та 19 частково. Найбільшої шкоди негода завдала в Луцьку, Горохівському, Ківерцівському, Іваничівському, Локачинському, Луцькому, Любомльському, Маневицькому, Рожищенському та Старовижівському районах.