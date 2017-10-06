Погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев.

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Сьогодні на Житомирщині спостерігається ускладнення погодних умов. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, протягом 6 жовтня на території Житомирської області спостерігатиметься активний циклонічний вітер, незначний за площею, але сильний - до 19-24 м/с.

Також наголошується, що погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев, а також порушенням роботи транспорту.

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У зв’язку з цим рятувальники Житомирщини закликали жителів області уникати перебування під деревами, електроопорами та лініями електропередач, під рекламними металоконструкціями. Також вони просять дорослих уважно контролювати безпеку і дозвілля дітей.

Водночас у Житомирській облдержадміністрації УНІАН повідомили, що область готова до реагування на можливе погіршення погоди.

Нагадаємо, за даними Укргідрометеоцентру, протягом 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, на півдні та сході України - 15-20 м/с.