На Житомирщині спостерігається ускладнення погодних умов
Погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев.
Сьогодні на Житомирщині спостерігається ускладнення погодних умов. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Як зазначається у повідомленні, протягом 6 жовтня на території Житомирської області спостерігатиметься активний циклонічний вітер, незначний за площею, але сильний - до 19-24 м/с.
Також наголошується, що погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев, а також порушенням роботи транспорту.
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У зв’язку з цим рятувальники Житомирщини закликали жителів області уникати перебування під деревами, електроопорами та лініями електропередач, під рекламними металоконструкціями. Також вони просять дорослих уважно контролювати безпеку і дозвілля дітей.
Водночас у Житомирській облдержадміністрації УНІАН повідомили, що область готова до реагування на можливе погіршення погоди.
Нагадаємо, за даними Укргідрометеоцентру, протягом 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, на півдні та сході України - 15-20 м/с.
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