На Житомирщині спостерігається ускладнення погодних умов

14:26, 6 жовтня 2017
326
0

Погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні на Житомирщині спостерігається ускладнення погодних умов. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, протягом 6 жовтня на території Житомирської області спостерігатиметься активний циклонічний вітер, незначний за площею, але сильний - до 19-24 м/с.

Також наголошується, що погіршення погодних умов загрожує відключенням електроенергії, пошкодженням ліній електропередач, падінням дерев, а також порушенням роботи транспорту.

Україна готується до руйнівного буревію (відео)

У зв’язку з цим рятувальники Житомирщини закликали жителів області уникати перебування під деревами, електроопорами та лініями електропередач, під рекламними металоконструкціями. Також вони просять дорослих уважно контролювати безпеку і дозвілля дітей.

Водночас у Житомирській облдержадміністрації УНІАН повідомили, що область готова до реагування на можливе погіршення погоди.

Нагадаємо, за даними Укргідрометеоцентру, протягом 6 жовтня у Києві, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується посилення швидкості вітру до 19-24 м/с, на півдні та сході України - 15-20 м/с.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження Грози, град та шквали: в Україні оголошено штормове попередження
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики У Чернівцях після зливи підтоплені десятки вулиць, значна частина міста залишається без електрики
Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження Град, дощі та шквали: в Україні оголосили штормове попередження

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин