Німеччиною пронісся шторм "Ксав'єр", є загиблі

Жертвами шторму "Ксав'єр" на півночі та сході Німеччини стали 7 осіб.

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Усі вони загинули через падіння дерев чи гілок, здебільшого жертви перебували на цей момент в авто, повідомляє DW.

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Так, у федеральній землі Бранденбург загинули загалом чотири людини. Крім цього, одна жінка загинула в Гамбурзі, а поблизу міста Шверін у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія загинув водій вантажівки. Життя ще однієї людини негода забрала в Берліні.

Зазначається, що швидкість вітру сягала майже 180 кілометрів на годину. Лише протягом двох годин рятувальники в Гамбурзі отримали понад 700 викликів.

Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні без світла залишаються 195 населених пунктів.