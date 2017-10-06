Німеччиною пронісся шторм "Ксав'єр", є загиблі

15:21, 6 жовтня 2017
1107
0

Жертвами шторму "Ксав'єр" на півночі та сході Німеччини стали 7 осіб.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Усі вони загинули через падіння дерев чи гілок, здебільшого жертви перебували на цей момент в авто, повідомляє DW.

Шторм "Нейт" накрив Центральну Америку, загинули понад 20 осіб

Так, у федеральній землі Бранденбург загинули загалом чотири людини. Крім цього, одна жінка загинула в Гамбурзі, а поблизу міста Шверін у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія загинув водій вантажівки. Життя ще однієї людини негода забрала в Берліні.

Зазначається, що швидкість вітру сягала майже 180 кілометрів на годину. Лише протягом двох годин рятувальники в Гамбурзі отримали понад 700 викликів.

Нагадаємо, через складні погодні умови в Україні без світла залишаються 195 населених пунктів.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22 Кількість жертв повеней і зсувів у В'єтнамі досягла 22
"Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео) "Судний день": Харків накрила потужна піщана буря (відео)
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж) На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео) На вулицях міст вирують ріки: в Греції сталися сильні повені (фото, відео)
Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев Негода в Україні: знеструмлено 204 населених пункти, на Луганщині повалено понад 100 дерев
В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта) В Україні сьогодні місцями зливи з грозами, на сході до + 37° (карта)
"Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних "Велика циклонічна депресія": синоптик попередила про значне похолодання, дощі та грози на вихідних

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 34 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
68 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Стрічка новин