На півдні України оголосили штормове попередження на 7 жовтня

Завтра, 7 жовтня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.

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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

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Так, 7 жовтня у південній частині пориви вітру 15-20 м/с, вдень на Одещині сильний дощ.

Раніше повідомлялося, що протягом 6 жовтня у північних та центральних областях посилення швидкості вітру 19-24 м/с, у південних та східних областях 15-20 м/с.