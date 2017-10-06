На півдні України оголосили штормове попередження на 7 жовтня

16:11, 6 жовтня 2017
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Завтра, 7 жовтня, у південних регіонах України очікується сильний вітер.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

На Волині через негоду вночі було ускладнено рух на трасі Київ-Варшава

Так, 7 жовтня у південній частині пориви вітру 15-20 м/с, вдень на Одещині сильний дощ.

Раніше повідомлялося, що протягом 6 жовтня у північних та центральних областях посилення швидкості вітру 19-24 м/с, у південних та східних областях 15-20 м/с.

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