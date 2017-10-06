Голова Житомирської ОДА доручив оперативно реагувати на ускладнення погодних умов в області

17:15, 6 жовтня 2017
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Гундич дав завдання забезпечити взаємодію служб і сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Гундич підписав відповідне доручення напередодні / oda.zt.gov.ua
Гундич підписав відповідне доручення напередодні / oda.zt.gov.ua

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич доручив керівникам районів та міст забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення населення області та привести у готовність сили цивільного захисту для оперативного реагування на ускладнення погодніх умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Відповідне доручення Гундич підписав вчора, 5 жовтня, після селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка.

Так, у зв’язку із погіршенням погодніх умов та посиленням поривів вітру до 19-24 м/с на території області, голова ОДА доручив головам райдержадміністрацій та керівникам міст забезпечити безперебійне функціонування систем життєзабезпечення населення, стабільну роботу об'єктів економіки та соціальної сфери.

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Також Гундич дав завдання забезпечити взаємодію служб і сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій і подій, пов’язаних з відключенням енерго-, газо-, водопостачання, порушенням транспортного сполучення.

"Оперативним групам посилити нагляд за висотними механізмами, об’єктами розміщення реклами та привести в готовність сили цивільного захисту до ліквідації негативних наслідків надзвичайних ситуацій і небезпечних подій",- цитують в ОДА розпорядження Гундича.

Нагадаємо, на Житомирщині оголошено штормове попередження, тому рятувальники закликають дотримуватись правил поведінки під час посилення поривів вітру.

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