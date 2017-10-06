Найбільший пасажирський авіалайнер занесло при посадці через ураган (відео)

Після торкання злітно-посадкової смуги, лайнер почав петляти з боку в бік.

Лайнер Airbus A380 - найбільший у світі пасажирський літак / airbus.com

Пасажирський літак А380 занесло при посадці в аеропорту Дюссельдорфа через сильний бічний вітер, викликаний ураганом «Ксав'єр». Відеозапис опублікований на сторінці HvdH-Plane-Spotter в YouTube.

Як йдеться у підписі до відео, літак авіакомпанії Emirates, прямував до Дюссельдорфа із Дубая. Парктично увесь час його заходження на посадку на смугу 23L проходило досить буденно при наявності бічного вітру.

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Але після того, як повітряний лайнер торкнувся злітно-посадкової смуги, він починає петляти з боку в бік. Тим не менш, пілотам вдалося стабілізувати літак і успішно завершити процес посадки найбільшого в світі пасажирського лайнера.

Як повідомляв УНІАН, у лайнера Airbus A380 авіакомпанії Air France зруйнувалася обшивка двигуна. Інцидент стався під час польоту з паризького аеропорту Руассі - ім. Шарля де Голля в Лос-Анджелес.

Лайнер Airbus A380 - найбільший в світі пасажирський літак. Перший політ з пасажирами ця модель виконала 10 років тому - 25 жовтня 2007 року. До теперішнього моменту випущено понад 200 літаків цієї моделі - вони є в парках десяти авіакомпаній Європи, Близького Сходу і Азії.

У А380 дві палуби - на верхній зазвичай розташовані салони першого і бізнес-класів, на нижній палубі - економ-клас. У трикласній компоновці літак, як правило, вміщує 525 пасажирів. В однокласній конфігурації - 853 пасажири. Може здійснювати безпосадочні перельоти на відстань до 15 400 км.