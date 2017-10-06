Синоптики запевнили, що буревій омине Київ
Вітряна погода протримається на Київщині дві доби, але пориви складуть не більше 20 метрів за секунду.
Синоптики запевняють, що буревію у столиці не буде
У Києві з самого ранку дуже вітряно, але за новими прогнозами синоптиків - буревію у столиці не буде, йдеться в сюжеті ТСН.
Вночі на Україну обрушилася буря: вітер повалив дерева, майже 200 населених пунктів знеструмлено (фото, відео)У Гідрометцентрі спростували штормове попередження, яке спрогнозували напередодні для столиці. Очікують лише сильний вітер 15-20 метрів за секунду. До кінця доби вітер стихатиме.
За словами провідного синоптика Гідрометцентру Наталі Гулені, циклон рухається із західної Європи на Білорусь, а наступної доби – на Москву".
Така вітряна погода протримається в Україні приблизно дві доби.
Але як тільки цей фронт піде з України, слідом на Південному Заході утвориться інший, який принесе дощі.
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