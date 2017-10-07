Тропічний шторм "Нейт" посилився до урагану і насувається на Мексику

08:41, 7 жовтня 2017
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Влада Мексики оголосила високий рівень загрози в штаті Кінтана-Роо через наближення урагану "Нейт".

НОАА
Швидкість вітру в урагані досягає майже 121 кілометри на годину / NOAA

Тропічний шторм "Нейт" посилився до урагану. Про це повідомляє Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC).

За даними синоптиків, ураган знаходиться в 795 кілометрах від гирла річки Міссісіпі і рухається на північний-північний захід зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Максимальна швидкість вітру досягає майже 121 кілометра в годину.

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Як повідомляє Reuters, влада Мексики оголосила високий рівень загрози в штаті Кінтана-Роо через наближення урагану "Нейт". Населення штату просять покинути небезпечні території і сховатися в притулках.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше 22 людини загинули в результаті тропічного шторму "Нейт", коли той накрив Нікарагуа і Коста-Ріку.

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